Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße 11, Freitag, 21.6.2019, 08.45 bis 09.08 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Freitagmorgen zwischen 08.45 und 09.08 Uhr wurde die Heckklappe eines Pkw beschädigt, der in Northeim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hillerser Straße stand. Es handelt sich um einen schwarzen Daimler-Benz A 160, der vermutlich durch zwei gezielte Schläge an der Heckklappe beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.

Zeugen, die die bislang unbekannten Täter gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell