Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebstahl aus Pkw

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz der St. Johann Kirche an der Johannisfreiheit, machten sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag an einem schwarzen Mazda zu schaffen. In der Zeit von 22.30 Uhr (Samstag) bis 03.30 Uhr (Sonntag) stahlen sie Bekleidung und persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell