POL-OS: Osnabrück - VW Beetle aufgebrochen - Täter erbeuten Sonnenbrille

Osnabrück (ots)

Vor einem Wohnhaus in der Lotter Straße, in Höhe der Hausnummer 12, brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Samstagnachmittag (17 Uhr) einen schwarzen VW Beetle auf. Aus dem Auto stahlen die Täter eine Sonnenbrille der Marke Guess. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen, Telefon 0541/327-2215.

