Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Parkrempler

In der Gaildorfer Straße streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 8:00 Uhr und 18:55 Uhr einen auf einem Parkplatz geparkten VW Golf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Rot am See: Auffahrunfall

Ein 54 Jahre alter Peugeot-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 8:15 Uhr auf einen vorausfahrenden VW Passat einer 53-Jährigen auf. Diese hatte zuvor ihren Wagen abgebremst und wollte von der Hauptstraße nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Wallhausen: Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter verschafften sich von Montag auf Dienstag Zugang zu einem Supermarkt in der Frankenstraße. Dabei erbeuteten die Eindringlinge Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Rot am See unter Telefon 07955 454 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Eine 64-Jährige streifte am Montag gegen 16.30 Uhr beim Versuch einzuparken einen auf einem Parkplatz in der Grabenstraße abgestellten Peugeot. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Gaildorf: Wildunfall

Ein 49 Jahre alter Seat-Lenker befuhr am Dienstag gegen 6.00 Uhr die B19 aus Gaildorf kommend in Fahrtrichtung Altschmiedefeld, als ein Reh die Straße queren wollte. Das Wild verendete sofort nach der Kollision. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 3,000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Kurz vor 16:00 Uhr am Montag befuhr ein 21 Jahre alter Opel-Fahrer die K2600 aus Richtung Hessental kommend in Fahrtrichtung Sulzdorf. Als er sein Fahrzeug aufgrund der Verkehrslage abbremsen musste, fuhr ein nachfolgender 61-Jähriger mit seinem Seat auf den Opel auf. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell