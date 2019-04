Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Flächenbrand, brennender PKW, Unfälle, etc.

Aalen (ots)

Auffahrunfälle im Bereich Aalen

Aalen:

Am Montagabend wollten zwei hintereinander fahrende Mercedes-Lenker gegen 23.10 Uhr von der Aalener Straße nach links in den Himmlinger Weg abbiegen. Als der vorausfahrende Fahrzeuglenker verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der nachfolgende Autofahrer auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen:

Auf der Stuttgarter Straße ereignete sich gegen 21.10 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem Schaden von ca. 8000 Euro entstanden ist. Ein 20-jähriger VW-Lenker war aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 33-jährigen Audi-Lenkers aufgefahren.

Essingen:

Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Friedhofstraße war am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein 39-jähriger VW-Lenker auf einen 57-jährigen Krad-Lenker aufgefahren, der verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links abzubiegen. Der Krad-Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Essingen:

Beim Befahren der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd hatte ein 34-jähriger Ford-Lenker am Montag gegen 12.40 Uhr zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende 28-jährige Sprinter-Lenker aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Oberalfingen:

Einen Schaden von rund 8.000 Euro verursachte am Montagvormittag eine 21-jährige VW-Lenkerin, als sie gegen 8.15 Uhr auf der L 1029 zwischen Oberalfingen und Hofen auf den Pkw einer 67-jährigen Smart-Lenkerin auffuhr.

Aalen: Gegen geparkten Pkw gefahren

Als eine 34-jährige VW-Lenkerin am Montagabend die Steinertgasse gegen 21.45 Uhr befuhr, geriet sie aus gesundheitlichen Gründen zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Sprinter, wodurch ein Gesamtschaden von 5.000 Euro entstanden ist.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Der Lenker eines Lkw mit Anhänger wollte am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr von der Heidenheimer Straße auf die Zufahrt zur B 19 in Richtung Aalen abbiegen. Da er dabei die Zufahrt verfehlte, setzte er sein Fahrzeug ein Stück zurück und prallte mit dem Anhänger gegen einen dahinter auf Höhe der Einmündung der Färberstraße wartenden Suzuki. Der Lkw-Lenker setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Von einem Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der entstandene Sachschaden an dem Suzuki beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Essingen: Einbruch in Getränkemarkt

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen drangen zwei unbekannte Täter über das aufgehebelte Rolltor zunächst in den Lagerraum eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße ein und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

Westhausen: Waldbrand

Am Montagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es im Waldgebiet im Bereich Schiefer Winkel zu einem Flächenbrand mit einer Größe von 10 x 20 Metern gekommen war. Von der Freiwillige Feuerwehr Westhausen, die mit 2 Löschfahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, konnte der Brand gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Wilhelmstraße/Willy-Brand-Straße kollidierte ein 64-jähriger VW-Lenker am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr mit einer darin fahrenden 64-jährigen VW-Lenkerin. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Lorch: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz in der Lorcher Straße fuhr eine 65-jährige Mercedes-Lenkerin am Montag gegen 18.40 Uhr beim Ausparken gegen einen dahinter geparkten Pkw VW. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl Unfallzeugen noch versucht hatten, sie auf den Unfall hinzuweisen. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Verursacherin konnte ermittelt werden. Ihr droht eine Strafanzeige.

Bartholomä: Pkw in Brand geraten

An einem geparkten Pkw Renault, der im Brunnenfeld abgestellt war, kam es am Montagnachmittag gegen 18.20 Uhr zu einem Brand im Motorraum. Dieser war vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. An dem Pkw entstand Totalschaden von etwa 1.800 Euro.

Unfälle beim Ausparken:

Schwäbisch Gmünd:

Im Einmündungsbereich Seelenbachweg/Eutighofer Straße beschädigte eine 31-jährige VW-Lenkerin am Montag gegen 17:50 Uhr beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd:

Auf der Lorcher Straße streifte ein ausparkender 57-jähriger Skoda-Lenker am Montag gegen 17:50 Uhr den vorbeifahrenden Pkw einer 18-jährigen VW-Lenkerin. 5.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Radfahrerin gestürzt

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte am Montag eine 59-jährige Radfahrerin, als sie gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pedelec bergabwärts die Straße Am Venusberg befuhr. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am E-Bike beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sattelzug kontra Pkw

Am Montagnachmittag befuhr der Lenker eines Sattelzuges gegen 15.45 Uhr die Richard-Bullinger-Straße und hielt an der Einmündung zur Schießtalstraße auf der schmalen Fahrbahn im Kurvenbereich an, um einen haltenden entgegenkommenden 19-jährigen Pkw-Lenker passieren zu lassen. Dabei streifte der Pkw-Lenker beim Anfahren mit seiner linken Fahrzeugseite die Zugmaschine, wodurch ein Schaden von rund 8000 Euro entstanden ist.

