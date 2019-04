Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Großeinsatz bei Gebäudebrand

Schorndorf (ots)

++ Fünf Verletzte bei Gebäudebrand in Schorndorf ++

Im Gebäude einer ehemaligen Gaststätte in der Göppinger Straße ist am frühen Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich innerhalb kurzer Zeit schnell aus. Fünf Personen, welche sich in dem Gebäude aufgehalten hatten, erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Personen davon mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.

Im hinteren Bereich des großen dreistöckigen Gebäudes hat sich Feuer bis zum Dach ausgebreitet. Die Löscharbeiten sind mit Stand 08:30 Uhr immer noch in vollem Gange.

Die Bevölkerung in der Innenstadt wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr führt derzeit (08:30 Uhr) Messungen in der Innenstadt durch. Die Göppinger Straße ist im Bereich zwischen Kreisverkehr und Schillerstraße gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Es wird nachberichtet.

