POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Montag gegen 13:40 war eine 77-jährige Renault-Fahrerin auf der Nord-West-Umgehung aus Richtung B290 unterwegs und wollte hier nach links in die Tiefenbacher Straße einfahren. Dabei übersah sie einen Lieferwagen eines 18-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 26 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr am Montagabend gegen 19:30 Uhr in der Schillerstraße in Fahrtrichtung Blaufelder Straße einem vorausfahrenden Opel einer 71-Jährigen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Vellberg: LKW-Fahrer beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Sattelzuglenker am Montag gegen 13:15 als er aus Richtung Talheim kommend an einem abschüssigen Streckenabschnitt in einer engen Kurve diese schnitt und so auf mit dem Auflieger auf die Gegenfahrbahn kam. Der entgegenkommende Golf einer 18-Jährigen wurde dabei seitlich beschädigt. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter Telefon 0791 400-0 nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

