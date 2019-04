Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto, Anhänger und Fahrrad entwendet - Autos mutwillig beschädigt - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auffahrunfall

8000 Euro ist die Schadensumme eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 14 Uhr ereignete. Ein 47-jähriger Fahrer eines Renault Kangoo befuhr die Donaustraße, als er bei stockendem Verkehr infolge Unachtsamkeit bei der Einmündung Neckarstraße auf einen VW Polo auffuhr. Die Insassen blieben unverletzt.

Fellbach: Unfall am Kreisverkehr

Eine 47-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Montag kurz vor 17 Uhr die Kappelbergstraße stadteinwärts und wollte bei der Burgstraße in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei stieß sie mit einem Fahrer eines Pkw Smart zusammen, der den Kreisverkehr von der Burgstsraße kommend befahren hatte. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 3000 Euro.

Fellbach-Schmiden: Auto und Transportanhänger entwendet

Am Wochenende wurde in der Schmidener Straße ein Kfz-Transportanhänger der Marke TEMA mit dem amtlichen Kennzeichen WN- AC 3005 sowie eine Mercedes A-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen HB-UB 998 entwendet. Die Fahrzeuge waren im Bereich einer dortigen Autowerkstadt auf der Straße geparkt. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise zur Tat und Verbleib der Fahrzeuge wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten. Insbesondere von Bedeutung wäre auch, ob die Fahrzeuge bei der Flucht aufgefallen sind.

Fellbach: Autos mutwillig beschädigt

Ein auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Stuttgarter Straße geparkter Mercedes Benz wurde am Montag mutwillig beschädigt. In der Zeit zwischen 16.35 Uhr und 16.45 Uhr zerkratze ein Unbekannter die weiße Lackierung erheblich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Am Wochenende wurde an einem bei einem in der Ringstraße geparkten Pkw VW die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 700 Euro. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 25-jährige Audi-Fahrerin fuhr am Montagabend, kurz vor 21 Uhr an der Ausfahrt Waiblingen-Nord von der B14 ab und wollte anschließend nach links auf die Kreisstraße 1858 in Richtung Korb abbiegen. Hierbei übersah sie eine 20-jährige BMW-Fahrerin, welche die K 1858 in Richtung Korb befuhr. Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 9500 Euro, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

In einer Firma in der Eisentalstraße geriet am Montag, gegen 06:30 Uhr eine Maschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr Waiblingen war mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand nur geringer Sachschaden.

Schorndorf: Diebstahl von E-Bike

Ein Dieb entwendete am Montag, gegen 13:15 Uhr ein E-Bike der Marke Orbea aus einem Fahrradgeschäft in der Lutherstraße. Der Mann täuschte zunächst ein Kaufinteresse an dem Fahrrad vor. Während einer kurzen Abwesenheit des Verkäufers flüchtete der Dieb mitsamt E-Bike aus dem Laden. Das E-Bike ist blau / grün und hat einen Wert von rund 4500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Unfall mit einem Leichtverletzten

Ein 32-jähriger Fahrer eines Ford missachtete am Montag, gegen 16:20 Uhr an der Kreuzung zwischen der Kreisstraße 1913 und der Landesstraße 1140 die Vorfahrt einer 21 Jahre alten Fahrerin eines VW Polo. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher leicht; er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei rund 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell