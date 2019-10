Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Einbruch in Gaststätte

Bad Iburg (ots)

Eine Gaststätte an der Arkadenstraße wurde am Samstagmorgen von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte beschädigten zwischen 01 und 09.35 Uhr ein Fenster und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Lokals, wo sie einen Spielautomaten aufbrachen. Die Täter stahlen das darin befindliche Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell