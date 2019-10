Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Maschinen und Werkzeuge bei Einbruch in Herringhausen gestohlen

Bohmte (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmorgen (10 Uhr) auf das Grundstück eines Zweifamilienhauses an der Nienkampstraße. Auf dem Anwesen machten sich der oder die Täter gewaltsam an den Fenstern eines Nebengebäudes zu schaffen und entwendeten daraus mehrere Maschinen und Werkzeuge. Das Diebesgut dürften die Einbrecher mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

