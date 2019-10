Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag verursachte mangelnde Ladungssicherung einen Unfall. Dem Fahrer eines weißen VW Caddy kam gegen 12.30 Uhr in der Straße Am Stollenbach ein Kleintransporter entgegen, der ein auf dem Dach transportiertes Rohr verlor. Die Ladung prallte gegen den Caddy und beschädigte das Fahrzeug. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Kleintransporter soll es sich um einen VW gehandelt haben, möglicherweise Modell T4 oder T5. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

