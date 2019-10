Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - "Parkplatzrempler"

Belm (ots)

Auf einem Anwohnerparkplatz in der Stettiner Straße, in Höhe der Hausnummern 1 bis 6, ereignete sich am Freitag eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 07 und 15.45 Uhr gegen einen VW Passat und beschädigte das Fahrzeug im vorderen, linken Bereich. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05406/807790 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell