Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeugführer prallt gegen geparkte PKW

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Finnentrop - Am Mittwochabend befuhr ein 21-Jähriger gegen 22:45 Uhr mit seinem Smart die Serkenroder Straße in Finnentrop in Fahrtrichtung Fretter. Auf regennasser Fahrbahn brach das Heck des PKW aus, der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über den PKW und der Smart prallte gegen einen rechts neben der Fahrbahn geparkten VW Golf. Durch die Aufprallwucht wurde der Golf auf einen davor abgestellten VW Up geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell