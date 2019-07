Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! Lehrte-Ahlten: Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr - Seniorin in Klinik verstorben

Hannover (ots)

Die 78 Jahre alte Frau, die am vergangenen Montag (01.07.2019), gegen 16:40 Uhr, bei einem Unfall an der Straße Am Rehwinkel lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, ist heute Morgen in einer Klinik verstorben. / schie

Links zu den bisherigen Meldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4312234

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4313312

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4313532

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell