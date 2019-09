Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrrad aufgefunden -Eigentümer gesucht

Germersheim (ots)

Ein Pedelec (Elektrofahrrad) wurde am Samstag in der Bellheimer Straße in Germersheim aufgefunden. Der Vorderreifen und der Lenker des Fahrrades fehlen und es ist anzunehmen, dass das Fahrrad an unbekannter Stelle gestohlen und in der Bellheimer Straße zurückgelassen wurde. Hinweise zur Tat oder zum Eigentümer des Fahrrades nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen

