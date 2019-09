Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Betrunken die Kontrolle über das Auto verloren

Schwegenheim (ots)

Mit 1,89 Promille verlor ein 67-Jähriger aus dem Kreis Germersheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte dieses hierdurch stark. Der Fahrer hatte die B9 in südliche Fahrtrichtung bei der Ausfahrt Schwegenheim verlassen und war anschließend von der Fahrbahn abgekommen. Trotz der starken Beschädigungen am Auto setzte er seine Fahrt zunächst fort und konnte in Schwegenheim durch die Polizei kontrolliert werden. Aufgrund der Alkoholisierung des 67-Jährigen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

