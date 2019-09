Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Einbruch in Wohnhaus gescheitert

Knittelsheim (ots)

Der Einbruchsversuch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Knittelsheim scheiterte, ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstand dennoch. In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitagabend hatten unbekannte Täter versucht das zur Hauptstraße gelegene Fester des Wohnhauses aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen wurde das Vorhaben abgebrochen und die Täter gelangten nicht ins Haus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

