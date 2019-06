Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grashüpfer verursacht Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine nicht alltägliche Ursache für einen Verkehrsunfall setzte gestern kurz vor Mitternacht ein Grashüpfer in der Sauterstraße. Er sprang oder flog einem 52-jährigen Autofahrer durch die geöffnete Seitenscheibe und sorgte dadurch für einen Schreckmoment. Der Fahrer verriss das Lenkrad und prallte auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Bilanz: Glücklicherweise keine Verletzten, an beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

