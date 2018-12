POL-EN: Sprockhövel - Lkw verursacht Unfall und flüchtet

Sprockhövel (ots) - Am 03.12.2018, gegen 14.10 Uhr, hielten eine 43-jährige Sprockhövelerin mit ihrem grauen Pkw VW und eine 50-jährige Schwelmerin mit ihrem ebenfalls grauen Pkw VW auf der South-Kirkby-Straße in Fahrtrichtung Querspange an einer roten Ampel hinter einem Lkw. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Lkw an. Aufgrund des Gefälles rollte er allerdings zunächst zurück und schob so die beiden hinter ihm haltenden Pkw aufeinander. Trotzdem die Sprockhövelerin hupte, entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Der Lkw war ein offener Auflieger, mit Gasflaschen beladen und einem Gabelstapler am Heck. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 02324/9166-6000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell