Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefahrenstelle im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch einen Autofahrer wurde der Polizei Neustadt mitgeteilt, dass sich in der Martin-Luther-Straße, im sogenannten "Bermuda-Dreieck", ein Loch in der Straße befinden würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich aufgrund der Hitze mehrere Steine des Fahrbahnbelags gelöst hatten, was umgehend durch die Stadtverwaltung ausgebessert wurde.

Rückfragen bitte an:

PK Mehrhof

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell