Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von PKW

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Dionysiusstraße in Gleiszellen-Gleishorbach in der Nacht von Freitag auf Samstag einen dort abgestellten PKW. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine 14 Jahre alte graue Mercedes C Klasse. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340 oder unter der Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343 93340

