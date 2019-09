Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim- Auto zerkratzt

Germersheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 4000 Euro verursachte ein unbekannter Täter als er am Freitag in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.10 Uhr die komplette Beifahrerseite eines Autos in Germersheim zerkratzte. Das Auto war im Tatzeitraum in der Posthiusstraße in Germersheim abgestellt gewesen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

