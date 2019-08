Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Glück im Unglück

Mittelbrunn (ots)

Mit viel Glück kam ein 56 jähriger Motorradfahrer am Samstag zwischen Mittelbrunn und Langwieden davon, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und dabei stürzte. Fahrer und Maschine rutschten dann nach links von der Fahrbahn, wo das Motorrad an einem Betonpfeiler einschlug. Der Fahrer selbst verfehlte Gott sei Dank dieses gefährliche Hindernis und landete in einem daneben aufgeschütteten Misthaufen. Er trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon, während sein Motorrad einen Totalschaden erlitt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 9229-0

www.pilandstuhl@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pilandstuhl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell