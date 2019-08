Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: schwarzer Ford flüchtig

Landstuhl (ots)

Von Freitag auf Samstag wurde ein in der Kaiserstraße in Landstuhl abgestellter weißer VW Transporter hinten links stark beschädigt. Dieser war in Höhe des Skoda-Händlers ordnungsgemäß geparkt. Der Unfallverursacher verließ jedoch die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund vorgefundener Autoteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen schwarzen Ford Fiesta (ab BJ. 2008) oder aber um einen schwarzen Ford B-Max (ab BJ. 2012) handeln muss. Dieses Fahrzeug müsste vorne rechts erheblich beschädigt sein. Insbesondere fehlt dort der rechte Außenspiegel. Die Polizei in Landstuhl bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel-Nr: 06371-92290.

