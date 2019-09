Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer kollidiert mit PKW

Olpe (ots)

Olpe - Am Mittwochmittag befuhr ein 51-Jähriger um 12:03 Uhr mit seinem VW Golf die Franziskanerstraße, aus Richtung In der Wüste kommend, in Richtung Bruchstraße. Er beabsichtigte, an der Einmündung zur Westfälischen Straße nach links in diese abzubiegen und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen ein. Dann ließ er den Gegenverkehr passieren und als niemand mehr kam, leitete er den Abbiegevorgang ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Radfahrer. Dieser war verbotswidrig auf dem linksseitigen Gehweg der Franziskanerstraße in Richtung Bruchstraße unterwegs und kreuzte den Abbiegenden. Bei dem Aufprall kam der Radfahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand geringer Sachschaden.

