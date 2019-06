Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - VW Lupo ausgebrannt

Heede (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der A31 in Höhe Heede zum Brand eines VW Lupo gekommen. Die 22-jährige Fahrerin war gegen 13.50 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als sie eine starke Rauchentwicklung im Motorraum ihres Autos feststellte. Sie stoppte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Sie verließ den VW Lupo unverletzt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte einen Totalschaden am Auto aber auch nicht mehr verhindern.

