Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hilflose Person hatte Rauschgift dabei

Attendorn (ots)

Attendorn - Am Dienstagnachmittag wurde in der Straße Auf der Feldkirmes eine hilflose männliche Person gemeldet. Angetroffen wurde von der Streife gegen 17:00 Uhr ein 34-Jähriger, auf den die Beschreibung passte und bei dessen Überprüfung den Beamten Marihuana-Geruch auffiel. Bei der nachfolgenden Durchsuchung wurden zwei Druckverschlusstütchen mit Marihuana in den Hosentaschen aufgefunden. Das Rauschmittel wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige folgt.

