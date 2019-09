Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Olpe (ots)

Olpe - Am Dienstagvormittag befuhr eine 38-Jährige um 10:42 Uhr mit ihrem VW Golf die Altenkleusheimer Straße in Altenkleusheim in Richtung Unter der Grotte. Nach eigenen Angaben kam sie auf Grund tief stehender Sonne und entsprechender Blendung auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Mini einer 51-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide PKW stark beschädigt und mussten später abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin im Mini erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus nach Olpe gebracht. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

