Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher stehlen Fahrzeuge und Tresore

Finnentrop (ots)

Finnentrop - In der Nacht zu Mittwoch drangen mehrere unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Straße Im Bruch in Finnentrop ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, begaben sich zielstrebig in die darüber liegende Wohnung und stahlen hier unbemerkt, während in beiden Wohnungen die Inhaber schliefen, den Schlüssel eines vor dem Haus geparkten PKW Mercedes und den Schlüssel zu dem angrenzenden Firmengebäude. Danach verließen sie das Wohnhaus wieder und betraten mit dem erbeuteten Schlüssel das Firmengebäude. Hier stahlen sie zwei Tresore, die sie mit dem in der Firma vorgefundenen Transporter der Marke Citroen später abtransportierten. Gegen 04:45 Uhr entfernten sich die dreisten Einbrecher mit den Fahrzeugen, wobei der Transporter von zum Schichtbeginn eintreffenden Mitarbeitern noch dabei gesehen wurde, wie er vom Hof fuhr. Bei dem erbeuteten Mercedes handelt es sich um eine neuwertige S-Klasse AMG in grau und bei dem Transporter um einen weißen Citroen Jumper. Zusammen haben die Fahrzeuge einen Wert im sechsstelligen Bereich. In den Tresoren befanden sich neben Fahrzeugpapieren hauptsächlich Firmenunterlagen und ein geringer Bargeldbetrag. Die gestohlenen Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben, die Ermittlungen dauern nach Spurensuche und -sicherung am Tatort an.

