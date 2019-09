Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 31-Jähriger verstarb nach Stichverletzung - Nachtrag

Attendorn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Mordkommission Hagen und der Polizei Olpe:

Attendorn/Kreis Olpe - Der am Dienstag vorläufig festgenommene, dringend tatverdächtige 35-Jährige wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen dem Haftrichter am Amtsgericht Olpe vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Philipp Scharfenbaum,Kapitaldezernent StA Siegen Klaus Bitter, Leiter MK Hagen Michael Klein, Pressesprecher

