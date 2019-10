Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Gelände eines Autohauses

Ingelheim am Rhein, Nahering (ots)

In der Nacht vom Dienstag, den 01.10.2019 auf Mittwoch, den 02.10.2019 kam es im Gewerbegebiet Nahering in Ingelheim zu einem Einbruch in das Gelände eines Autohauses. Hierbei wurden Zaunelemente mittels vermutlich eines Bolzenschneiders durchtrennt und im Anschluss durch die entstandene Öffnung mehrere Sätze Winterkompletträder, die auf dem Firmengelände gelagert waren, gestohlen. Der Abtransport der entwendeten Räder wurde mittels eines dunklen Transporters unbekannter Marke durchgeführt. Dieser wurde durch die bisher unbekannten Täter an die Verladeörtlichkeit gefahren und im Zeitfenster zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr beladen. Der Wert der entwendeten Räder und des entstandenen Schadens liegt im geschätzten mittleren fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den Transporter oder eventuell verdächtig wirkende Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim unter 06132-65510.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell