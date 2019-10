Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Auto

Montag, 30.09.2019, 22:00 Uhr bis Dienstag, 01.10.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag stehlen unbekannte Täter mehrere Getränkeflaschen aus dem Kofferraum eines Autos in der Grebenstraße. Es können keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Dienstag, 01.10.2019, 09:00 Uhr bis 13:10 Uhr

Am Dienstagvormittag beschädigen unbekannte Täter ein Auto in der Ludwig-Strecker-Straße. Polizeibeamte stellen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Es liegen keine Täterhinwiese vor.

