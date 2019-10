Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Autodieb unter Drogeneinfluss

Mainz (ots)

Der aufmerksame 43-jährige Zeuge beobachtet, wie sich am Dienstagmittag gegen 12:24 Uhr, in der Sauerwiese in Mainz-Mombach, eine Person an einem hochwertigen Pkw zu schaffen macht. Der 43-jährige verständigt die Polizei und kann den Täter bis zum Eintreffen der Funkstreifen festhalten. Nach ersten Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Täter, ein 25-Jähriger aus Wiesbaden, unter erheblichem Drogeneinfluss stand. Der 25-Jährige war zunächst mit einem alten Pkw nach Mainz gefahren, an dem er zuvor entwendete Kennzeichen angebracht und in der Nähe des Tatortes abgestellt hatte.

