POL-MR: Kühlschrank "kokelt" Stunden vor sich hin - Technischer Defekt;Einweggrill beschädigt Mülltonne;Einbrecher in Bäckerei;Kind kracht mit Rad gegen BMW;Umweltdelikt - Roller landet im Bach;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kühlschrank "kokelt" Stunden vor sich hin - Technischer Defekt

Dautphetal-Holzhausen am Hünstein: Zu einem Schmorbrand kam es in der Nacht auf Dienstag, 18. Juni in dem Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hinterlandstraße. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der Schwelbrand (kein offenes Feuer) dürfte bereits am Montagabend gegen 22.30 Uhr in dem Imbiss ausgebrochen sein. Bewusst bemerkt wurde der Qualm allerdings erst durch einen Zeugen am Dienstagmorgen. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei löste ein technischer Defekt an einem Kühlschrank das Geschehen aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Decke des Imbisses in Mitleidenschaft gezogen. Zudem verteilte sich der entstandene Ruß großflächig. Der Gesamtschaden beträgt daher nach ersten Schätzungen etwa 20.000 Euro.

Einweggrill beschädigt Mülltonne

Marburg: An den Lahnterrassen in Nähe der Abendroth-Brücke kam es am späten Dienstagabend, 18. Juni, 22.45 Uhr, zu einem Mülltonnenbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein entsorgter Einweggrill die Flammen entfacht haben. Der Schaden beträgt 150 Euro. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in der Uferstraße wegen Sachbeschädigung und weist eindringlich darauf hin, dass heiße Asche nicht in die Mülltonne gehört! Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher in Bäckerei

Marburg: Über die Schiebetür aus Glas verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Montag, 17. Juni, 17.45 Uhr und Dienstag, 18. Juni, 5 Uhr gewaltsam Zugang in eine Bäckerei im Steinweg. Der Dieb schnappte sich Gebäck, einen Salat sowie eine geringe Menge Bargeld und suchte anschließend das Weite. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kind kracht mit Rad gegen BMW

Dautphetal-Hommertshausen: Ein etwa 10 bis 13 Jahre alter Junge missachtete mit seinem Rad am Dienstagabend, 18. Juni an der Kreuzung "Zwischen den Dörfern/Wiesenstraße" die Vorfahrt eines BMW-Fahrers. Der Junge krachte um 19 Uhr gegen die Fahrzeugfront, fiel hin, rappelte sich wieder auf und fuhr anschließend in Richtung der Straße "In der Mittelwiese" davon. Daher kann die Polizei nicht sagen, ob das Kind bei dem Vorfall Verletzungen erlitt. Der Junge war mit einem weiß-grünen T-Shirt bekleidet und trug einem schwarzen Fahrradhelm. Der Schaden an dem schwarzen BMW beträgt etwa 750 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Jungen oder dem Unfallablauf machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Umweltdelikt - Roller landet im Bach - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Am Freitagnachmittag, 14. Juni, 15 Uhr, wurde ein stark beschädigter Motorroller hinter einem Wohnhaus in einem Bach liegend aufgefunden und geborgen. Die Polizei hat nach dem Vorfall in der Straße "In der Badestube" Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise auf den Eigentümer liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Herkunft des teilweise rosafarben lackierten Rollers machen? Haben Zeugen den Roller bereits vor Freitag im Bach liegend wahrgenommen? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe für Umweltdelikte der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060. Hinweis für die Medien: Ein Foto des Rollers steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung. Bericht bitte mit Foto veröffentlichen.

Silberfarbener Pkw nach Unfall gesucht

Marburg: Nach einem Unfall am Montagvormittag, 17. Juni, an der Einmündung Neue Kasseler Straße/Mauerstraße sucht die Polizei nach einem silberfarbenen Pkw, eventuell der Marke Daimler Benz. Eine junge Frau fuhr um 10.20 Uhr mit ihrem schwarzen BMW auf der Neuen Kasseler Straße in Richtung Hauptbahnhof. Eigenen Angaben zufolge zeigte die Ampel an der Einmündung zur Mauerstraße für sie Grünlicht. Der Unbekannte bog von der Mauerstraße nach links ab, touchierte dabei den BMW hinten rechts und fuhr einfach weiter. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers dürfte an der Front mittig und vorne rechts beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kellerverschläge aufgebrochen

Marburg: In einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße machte sich ein Unbekannter zwischen Sonntag, 16. Juni, 19 Uhr und Montag, 17. Juni, 15 Uhr an vier Kellerverschlägen zu schaffen. Nach dem gewaltsamen Eindringen stahl der Unbekannte zumindest einen grünen Reisekoffer. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

