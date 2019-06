Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gaststätte illegal "wiedereröffnet" - Polizeieinsatz am späten Abend;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen offenbar eine seit längerem geschlossene Gaststätte am Lahntor illegal "wiedereröffnet". Ein Zeuge meldete am Montagabend, 17. Juni einen regen Personenverkehr rund um das Lokal. Der Hinweis führte im weiteren Verlauf zu einem größeren Polizeieinsatz, an dem auch Beamte aus anderen Landkreisen beteiligt waren. Bei Eintreffen der Ordnungshüter hielten sich etwa 30 bis 40 Personen ausschließlich außerhalb des Lokals auf. Die Personengruppe entfernte sich nach der starken Polizeipräsenz in verschiedene Richtungen. Der alarmierte Eigentümer musste sich im Nachgang gewaltsam Zutritt in die Gaststätte verschaffen, da das Schloss zum Eingang von Unbekannten ausgetauscht worden war. Im Inneren stellten die Beamten ein aufgebrochenes Toilettenfenster, eine provisorisch verlegte Stromzufuhr sowie Getränke fest. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

