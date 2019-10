Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfall mit Personenschaden

Mainz (ots)

Im Bereich der Augustusstraße in Mainz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Hintergrund war, dass die 18-Jährige Unfallverursacherin mit ihrem Opel Corsa, bei einem Fahrstreifenwechsel nach rechts, die 57-jährige Mainzerin mit ihrem Toyota Yaris übersehen hatte und es so zum Zusammenstoß kam. Nach der Wucht des Aufpralls drehte sich der Toyota, schlitterte quer über die gesamte Fahrbahn, stieß gegen einen Verteilerkasten und kam letztlich in einem Gebüsch zu stehen. Die 57-jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

