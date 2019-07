Polizei Mettmann

POL-ME: "Dixi"-Klo in Brand gesteckt - Polizei ermittelt - Monheim - 1907085

Am späten Montagabend (15. Juli 2019) hat auf einem Feld am Neuverser Hof in Baumberg ein "Dixi"-Klo gebrannt. Die Polizei geht bei der Brandursache von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:40 Uhr bemerkte ein Zeuge das brennende Toilettenhäuschen auf dem Feld am Neuverser Hof, direkt gegenüber eines Erdbeeren- und Spargel-Verkaufsstandes. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr sowie die Polizei.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, waren bereits erste Löschkräfte der Feuerwehr vor Ort. Sie konnten das vollständige Niederbrennen der Miettoilette jedoch nicht mehr verhindern. So entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren zur Ermittlung des Brandverursachers ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02173 9594-6350.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell