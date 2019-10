Kreispolizeibehörde Wesel

Aachen - Polizei sucht 22-Jährigen Voerder mit Fotos

Wer hat ihn gesehen?

Voerde / Aachen (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 22-jährigen Nick Peter Stolz. Der Voerder hat am vergangenen Samstag (28.09) gegen 12.00 Uhr mehrere Wertgegenstände und einen Brief vor der Haustür einer ihm flüchtigen Bekannten an der Klara-Fey-Straße in Aachen abgelegt. Auch sein Auto hinterließ er dort. Seitdem fehlt von dem jungen Mann aus Voerde jede Spur.

Beschreibung der Person: circa 170 cm groß, schlanke Statur, dunkel blonde, kurze Haare, auffällige, rote Jacke.

Ein Bild des Vermissten sowie ein Beispielbild der von ihm getragenen Jacke finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter diesem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/aachen-vermisster-jugendlicher

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

