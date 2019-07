Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - PKW beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - PKW beschädigt: In Burhafe wurde ein VW Polo von unbekannten Tätern beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 14.07.2019, und Montag, 15.07.2019, 14.15 Uhr. Das Fahrzeug stand zu der Zeit auf dem Parkplatz einer Pizzeria an der Hauptstraße. Die Täter hatten die Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt und einen Vorderreifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

