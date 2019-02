Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Söhlde- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Am Morgen des 09.02.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Söhlde, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger aus der Gemeinde Söhlde die Woltwiescher Straße in Fahrtrichtung Bürgermeister-Burgdorf-Straße mit seinem VW Golf. Zur selben Zeit befuhr ein 25-jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem BMW aus dem Landkreis Peine die Hildesheimer Straße in Fahrtrichtung Steinbrücker Weg. An der Kreuzung der genannten Straßen beachtete der 25-jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht die Vorfahrt des 61-jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam. Der 61-jährige wurde in Folge des Unfalls leicht und der 25-jährige mittelschwer verletzt. An beiden PKW entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 8000 bis 10000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05063/9010 beim Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth melden.

