Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Im Inneren des Hauses drangen die Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung im Obergeschoss ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen wurden die Täter fündig. Sie stahlen Bargeld, Unterhaltungselektronik und Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dissen (Telefon 05421/921390) zu melden.

