Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Polizeibeamtin verfolgt in der Freizeit einen betrunkenen Autofahrer in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag, 21. Juli 2019, 19:45 Uhr, einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf dem Parkplatz am Ritzenbütteler Sand in Lemwerder festgestellt. Nachdem der Mann mit seinem Pkw losgefahren war, verständigte der junge Mann seine Mutter, eine Polizeibeamtin.

Die Beamtin verständigte daraufhin das Polizeikommissariat Brake und suchte mit Unterstützung ihrer Tochter, ebenfalls Polizeibeamtin, mit ihrem privaten Pkw nach dem gemeldeten Fahrzeug. Auf der Stedinger Straße konnten sie einen Opel feststellen, auf den die Beschreibung ihres Sohnes zutraf. Sie folgten dem Opel bis zur Flughafenstraße und stellten dabei erhebliche Schlangenlinien fest. In der Flughafenstraße hielt der Fahrer an und stieg aus seinem Opel aus. Die beiden Frauen gaben sich als Polizeibeamtinnen zu erkennen und hielten den stark alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen ihrer Kollegen fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille beim 29-jährigen Fahrer aus Ungarn. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Um den staatlichen Anspruch auf Strafverfolgung und -vollstreckung zu sichern, musste der 29-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichts Brake eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro hinterlegen.

