POL-DEL: Stadt Bremen: Diebstahl von hochwertigen Fahrradtaschen an der Schlachte in Bremen +++ Zeugenaufruf

Einer 51-jährigen Frau wurden am Samstag, 20. Juli 2019, in Bremen die am Pedelec angebrachten Fahrradtaschen gestohlen.

Die Frau aus Lemwerder war mit ihrem Pedelec in der Bremer Innenstadt und hatte ihr Zweirad an der Schlachte, im Bereich eines Lampengeschäfts, an einer Laterne angeschlossen. Die auffälligen, grasgrünen Fahrradtaschen waren mit einer gesonderten Kette fest am Fahrrad verschlossen. Die Kette wurde dabei durch die Befestigungs- und Tragebügel geführt. Unbekannte Täter durchschnitten die Nylonbügel der Taschen und konnten diese so entwenden. Der Wert der Taschen und des Inhalts, ausschließlich Fahrradzubehör wie Regenhose und -jacke, wurde auf etwa 350 Euro beziffert.

Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/67498 mit der Polizei in Lemwerder oder der Polizei Bremen in Verbindung zu setzen (863009)

