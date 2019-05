Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Dachstuhlbrand in Ampen

Soest (ots)

Heute, gegen 2.40 Uhr, bemerkten Anwohner eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung an der Werler Landstraße in Ampen, den Brand ihres Dachstuhls. Sie wurden durch Geräusche aus Richtung des Dachbodens und vom Brandgeruch darauf aufmerksam. Die dort wohnende Familie warnte unverzüglich den ebenfalls anwesenden Mieter, so dass alle gemeinsam das Gebäude schnellstmöglich verlassen konnten. Bei Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Teile hiervon waren bereits eingebrochen. Die herunterfallenden Dachziegel beschädigten einen am Haus geparkten Wagen, der nicht mehr unverzüglich aus dem Gefahrenbereich herausgezogen werden konnte. Die Werler Landstraße wurde bis 7 Uhr, in dem Bereich für den Fahrzeugverkehr, vollgesperrt. Die vier-köpfige Familie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sie können voraussichtlich heute das Krankenhaus alle auch wieder verlassen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200.000 Euro. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es ist geplant, dass sich am Donnerstag ein Brandsachverständiger den Brandort ansehen wird. (reh)

