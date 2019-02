Feuerwehr Mettmann

Mettmann (ots)

Am 2. März ab 14.11 Uhr findet in Mettmann der traditionelle Karnevalszug durch die Innenstadt statt.

Ganz nach dem Motto "150 Jahre Feuer und Flamme" beteiligt sich die Feuerwehr in ihrem Jubiläumsjahr an dem bunten Treiben. Fleißige Handwerker haben kräftig an dem Karnevalsmottowagen, von dem aus Erbsensuppe und Feuerwehr-Jubiläumsaufkleber an die Zuschauer verteilt werden, gebaut. Ergänzt wird der Wagen durch eine "Feuerwehr & Friends & Fans-Fußgruppe", in der Angehörige, Freunde und Fans der Kameraden mitlaufen.

