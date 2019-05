Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ladendieb festgenommen

Werl (ots)

Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes an der Walburgisstraße erkannte einen vermutlichen Ladendieb am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr wieder und informierte die Polizei. Demnach stand der 23-jährige vermutliche Marokkaner in Verdacht bereits am 20. April dort einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Er konnte sich damals jedoch vom Ladendetektiv losreißen und durch die Fußgängerzone flüchten. Nun sollte der 23-Jährige mit den Beamten und Ladendetektiv in ein Büro ins erste Obergeschoss gehen. Kurz vor dem Büro riss er sich jedoch los und versuchte mit seinem Rucksack über die Rolltreppe zu fliehen. Auf der Rolltreppe erwischte ihn der Polizeibeamte jedoch wieder, wodurch beide zu Fall kamen. Der Beamte verletzte sich hierdurch leicht. Nachdem sich der Tatverdächtige erneut losreißen konnte, wurde er vor dem Ausgang des Geschäftes zu Boden gebracht und gefesselt. In seinem Rucksack fanden die Beamten, neben etikettierten Sachen aus dem Bekleidungsgeschäft, noch weitere Gegenstände aus umliegenden Geschäften. Hierzu konnte der Tatverdächtige keine Rechnungen vorlegen. Erste Ermittlungen in den Firmen erhärten den Verdacht, dass auch diese Sachen zuvor gestohlen wurden. Er wurde durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und wird heute mit Antrag auf Untersuchungshaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der 23-jährige Tatverdächtige ist bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Die von ihm anfänglich angegebenen Personalien ließen ebenfalls Grund zum Zweifel aufkommen. (reh)

