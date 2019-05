Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch in Vereinsheim?

Soest (ots)

Ob es bei den massiven Beschädigungen von sechs Glasbausteinen an einem Vereinsheim in Ostönnen, Am Weinberg dem Täter um bloße Zerstörungswut oder um den Versuch in das Gebäude zu gelangen ging, kann zurzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Fest steht jedoch, dass das Loch in der Außenfassade noch nicht groß genug war, um hierdurch in das Vereinsheim zu gelangen. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit zwischen Sonntag- und Dienstagabend die Glasbausteine durch massive Gewalteinwirkung beschädigt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

