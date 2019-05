Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Scheibe eingeschlagen und Bier geklaut

Lippstadt (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei am Dienstag, gegen 23.35 Uhr, dass kurz zuvor eine Scheibe zum Verkaufsraum der örtlichen Tankstelle an der Eickelbornstraße eingeschlagen worden sei. Zwei Personen würden sich vor der Tankstelle befinden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten auf ihrer Anfahrt in Höhe des Ortsausgangsschildes die erste und im Bereich der Tankstelle die zweite Person antreffen. Während es sich bei der angetroffenen Person am Ortsausgangsschild von Eickelborn lediglich um einen Zeugen der Tat handelte, konnte bei dem 24-jährigen Lippstädter, der sich im Bereich der Tankstelle befand, noch das Diebesgut aus der Tankstelle, zwei Dosen Bier, aufgefunden werden. Der 24-Jährige räumte die Tat ein. Er hatte zuvor die zirka 2 x 1 Meter große Scheibe an der Tankstelle eingeschlagen und die beiden Bierdosen entwendet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1 Promille. Der Lippstädter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Wache nach Lippstadt gebracht und durfte dort bis zur Ausnüchterung die Nacht verbringen. Er wird sich nun vor Gericht wegen des Einbruchs in die Tankstelle verantworten müssen. (reh)

