Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 1500 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Schätzungsweise 1.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Rüsing in Lippstadt. Dort hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr den dort geparkten, blauen Audi A 6 einer Lippstädterin angefahren und sich anschließend, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort entfernt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell