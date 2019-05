Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auf geparkten Anhänger gefahren

Soest (ots)

Heute befuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Erwitte den Riga-Ring in Richtung Paderborner Landstraße. Zirka 50 Meter vor dem Opmünder Weg fuhr er einem geparkten Anhänger hinten auf. Dieser stand dort aufgrund von Gehölzarbeiten. Der Erwitter wurde nach dem Unfall zur weiteren Untersuchung in das Marienkrankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.500 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell